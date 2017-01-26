Kanuni Sultan Süleyman Camisi restore edilecek

Osmanlı dönemine ait Kanuni Sultan Süleyman Camisi, Macaristan'ın Baranya Bölgesinde yer alıyor.

"RESTORASYON KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANACAK"

450. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zigetvar Kalesi'nin yenileme projelerine ciddi yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Baranya Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Robert Fazekas, ''Tahminimce iki taraf (Türk ve Macar hükümetleri) bir yıl içinde Kanuni Camisi'nin restorasyonu konusunda anlaşma sağlayacak'' dedi.

Kanuni Sultan Süleyman ve Macar komutan Miklos Zrinyi'nin vefatının 450. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Zigetvar Kalesi'nde, şuana kadar restorasyonlara 2 milyon avrodan fazla para harcandı.

"SARAY ORTAYA ÇIKARILACAK"

Fazekas, "Cami ile iç içe olan sarayın birbirinden ayrılması ve bir cam duvarla birleştirilmesi düşünülüyor. Bununla hem cami, hem de kalede yer alan saray ortaya çıkarılmış olacak. Restorasyon sonrası cami kültürel mekan, saray ise müze olarak hizmet verecek."