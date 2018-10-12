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Kanye West Trump'ı yağlamaya doyamıyor

Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalaması esnasında Beyaz Saray'ı ziyaret etti. ABD'li ünlü rapçi Trump'ın sloganını taşıyan şapkasını taktı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 13:58..
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Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalaması esnasında Beyaz Saray'ı ziyaret etti.

ABD'li ünlü rapçi Trump ile özdeşleşen 'Make America Great Again' (Amerika'yı yeniden harika yap) şapkasıyla Oval Ofis'e gelerek son zamanların en ilginç ziyaretine imza attı.

Kanye West Trump'ı yağlamaya doyamıyor

"SUPERMAN GİBİ HİSSETTİRİYOR"

West, şapkasıyla ilgili, "Bu şapkada bir şey var. Beni Superman gibi hissettiriyor" diyerek, konuşmasına hapishane reformu ile ilgili düşünceleriyle başladı.

Tam 10 dakika boyunca aralıksız olarak konuşan West, Trump'ı bile şaşkına çevirdi. Trump'ın ilk sözü "Bu oldukça ilginçti" oldu. Trump'ı desteklemesiyle ilgili olarak gelen tepkilere sitem eden West, "İnsanlar, eğer siyahsanız, demokrat olmanız gerektiğini bekler. Ama SNL programında da anlatmaya çalıştığım şey buydu; Eğer Trump iyi görünmüyorsa, biz de iyi görünmüyoruz” dedi.

Kanye West Trump'ı yağlamaya doyamıyor

"BEN HERŞEYE AÇIĞIM"

Ardından telefonunu çıkaran rapçi, Trump'a hidrojenle çalışan bir uçağın görüntüsünü gösterdi ve başkanın Air Force One için tasarımı bunu kullanması gerektiğini öne sürdü. Hapishane reformları ile ilgili olarak Trump'ın "Ben her şeye açığım. Kanye benimle istediği zaman konuşabilir. O tam bir çetin ceviz" demesi üzerine ise West, ABD Başkanı'na "Seni zor durumda bırakmak istemem dostum" dedi.

Kanye West Trump'ı yağlamaya doyamıyor

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