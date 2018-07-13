Kapkaranlık bir geçmiş: Rockefeller ailesi

Aybüke SENGİR / [email protected]

1900’lu yılların başında insanlar, onlardan o kadar nefret ediyorlardı ki evlerinde suikaste kurban gitme korkusuyla onlarca koruma bulundurmak zorunda kalmışlardı. Rockefeller’lardan nefret etmek için birçok sebep vardı onlar için. Hırsız, kadın ve çocuk katilli,manipülatörler ve yalancılar... Amerikan tarihine kara bir leke olarak düşen birçok uygulamanın sahibi olan bu aile, gerçekten okurken bile tüylerinizi ürpertecek bir geçmişe sahip...

ÇALINAN DEMİR YOLLARI

Rockefeller’lar, kendi emeğiyle zengin olmuş bir aile değil. Şöyle ki; Duluth, Mesaba ve Northern demir yollarına başkalarının paralarını çalarak oldular. 1911'de Demir yollarının esas sahipleri rayların inşasını bitirdiğinde, istasyonları yapmak için paraları yoktu. Rockefellerlar bunun için 420,000 $ bağışta bulundu. İki ay sonra da parayı 24 saat içerisinde geri istediğini söyleyip, demir yolu sahipleri de bu parayı ödeyemeyince kontrol ederinin çok altında bir ücretle Rockefeller ailesine geçti.

İNSANLIK DIŞI ÜCRETLER

John D. Rockefeller, altında çalışan işçilerin ne durumda olduğu umurunda değildi. Hatta halk da bu durumun farkındaydı. Harvey Pratt Judson, 1913 yılında aile adına bir açıklama yaparak, Rockefellerlar'ın asgari bir ücrete karşı çıktığını, her çalışanın kendi değeri kadar maaş almasını uygun gördüklerini söyledi. Bu ücretler işçilerin yaşamını sürdüremeyeceği kadar düşüktü, ama yaptılar.

LUDLOW KATLİAMI

Sene 1914, Lodlow madencileri yaşamsal ihtiyaçlarını yalnızca Rockefeller Jr.’dan satın alabiliyordu. Madende çalışmak hem çok tehlikeliydi, hem de işçiler emeklerinin çok çok altında bir ücretle çalıştırılıyordu. Verdikleri maaş, Amerikan doları da değildi üstelik, yalnızca madenci kamplarında bulunan dükkanlarda harcanabiliyordu. Kısacası, Rockefeller himayesindeydi hepsi.

İnsanlık dışı şartlarda çalıştırılan madenciler bir süre sonra grev kalalı aldı, Rockefeller Jr. Bunu duyar duymaz, devreye eli silahlı adamlarını soktu. Rockefeller çok kızmıştı, madenci aileleri evlerinden çıkarılarak bir çadırda yaşamak zorunda bırakıldı ve çadır bir gece makineli silahlarla tarandıktan sonra ateşe verildi. Bu olayda 2 kadın ve 11 çocuk yaşamını yitirdi.

OLAYDAN SONRA REKLAMCI TUTTULAR

Eğer basını yönetebiliyorsan, Amerikalıların kalplerini ve zihinlerini de yönetebilirsin. Ludlow katliamından sonra Rockefeller’ların yapmaya çalıştığı da tam olarak buydu. Olayın ardından hemen bir reklamcı tuttular ve ailelerinin Amerika'ya getirdiği faydaları yazan bir ticaret dergisi başlattılar. Bu kampanyayla, kendileri hakkında övücü birçok makaleler yayımlattılar. Onlara karşı çıkan herkesi de susturmayı başardılar.

JOHN D. ROCKEFELLER KUMANDASI

John D. Rockefeller, bu sefer halkın gözünü eğitimle kör etmek istedi. Zihinleri kontrol etme amacındaki bu plan, yüksek öğrenim kurumlarına yaptığı büyük bağışlarla oldu. Örneğin aileye ait olan Rockefeller Vakfı, öğrencilere "güvenli ve muhafazakâr bir eğitim" sunmayı kabul eden akademisyenlere bağışta bulundu ve Rockefeller İmparatorluğu'na faydalı olacak düşünceleri yaymayı kabul eden profesörlerin maaşlarına zam yaptı.

DÜRÜST ADAMIN ÜSTÜNE GELMEYİN

Yıl 1916, Amerikan meclisi John D. Rockefeller'dan benzin fiyatlarına gelen aşırı zamlara artık bir açıklama yapmasını istedi. Rockefeller, sorgulanmayı ve cevap vermeyi sevmediği için bunun bir arz-talep meselesi olduğunu söyleyip kestirip attı. Dönemin önde gelen gazeteleri de Rockefeller ailesinin bu mağdur tavrını iğneleyici yazılarla eleştirdi. "Dürüst bir adamın dertleri" manşetiyle, meclisin Rockefeller ailesinin üstüne gelmemesi ve ailenin yükünü azaltması gerektiği yazdı. Yazı Rockefellerlar'ın acımasız politikalarını eleştiriyordu.

''DÜNYA İMPARATORLUĞU''

1915 doğumlu Rockefeller, "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleriyle dikkat çekmişti en çok. Kendisinin 5 ila 15 trilyon dolar servete sahip olduğu tahmin ediliyordu. Hatta Amerikan devletinden daha zengin bir aile olduğu da söyleniyordu.

ROCKEFELLER'IN DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ

Ailenin serveti şöyle açıklanmıştı; En bilinen yardım kuruluşları Chicago Üniversitesi, Tıp Araştırma Enstitüsü en ihtişamlı yapılan New York'taki ünlü Rockefeller Center'a ait. Halen Exxon-Mobile, Chevron, Citi Group, J.P Morgan and Chase en çok bilinen ve tanınan Rockefeller Ailesi şirketleri. Ailenin Beyaz Saray için stratejiler hazırlayan ve ABD'nin en önemli think-tank kuruluşlarından birisi olan Rockefeller Vakfı adıyla bir vakıfları da bulunuyor. HAYIRSEVER ŞİRKETİ Dünyada petrol nedeniyle milyonlarca insanın öldürülmesine karşın, Rockefellerların son başkanı David Rockefeller'ın hayırseverlik olarak adlandırdığı şirketi geçmişten gelen gelenekleri olsa gerek. Yaşadığı dönem boyunca yaptıklarını hayırseverlik olarak görmeyen halk, birçok yazar ve aktivist onu sert bir dille eleştiriyordu. DAVİD ROCKEFELLER DA GİTTİ... Şirketin kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, David Rockefeller, 6 kalp, 3 böbrek ve 2 ciğer nakli olsa da, o çok istediği 200 yaşını göremeyerek, geçen sene aramızdan ayrılmıştı. Tüm dünyanın en çok konuşulan ismi olarak hayata gözlerini yumdu.





