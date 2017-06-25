Kapadokya bayramda doldu

Kayadan oyma kiliseleri, yer altı şehirleri, manastır ve şapelleri ile ünlü Kapadokya bölgesini Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri turistik merkezler arasında Göreme açık hava müzesi, Paşabağı ve zelve ören yerleri, Uçhisar kalesi, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı şs ilçeehirleri ile Avanosindeki çanak çömlek atölyeleri yer aldı.

YÜZDE 100 DOLULUK SAĞLANDI

Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik yerlerinin bayram boyunca yüzde 100 dolu dolduğunu söyledi.

"KAPADOKYA KÜLTÜR TURİZMİ TATİLİNİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bölgede bayram sonu da hareketlilik beklediklerini kaydeden Dinler, "Kapadokya bölgesinde bayram dolu geçiyor. İlk günden itibaren bölgedeki turistik tesislerin yüzde 100 oranında dolduğunu söylemek mümkün. Bayram sonrasında da bölgede bir hareketlilik bekliyoruz. İlk olarak gurbetçilerimiz ülkemize gelmeye başlıyor. Ve bölgemizde de gurbetçilerle ilgili bir hareketliliğin yaşanmasını bekliyoruz. Öte yandan tatil döneminde 5 artı 2 şeklinde yani 5 gün kumsal ve güneş tatili, iki günde Kapadokya kültür turizmi tatilinin olmasını bekliyoruz. Temmuz ayın ve ağustos aylarında Latin ve Çin pazarından Kapadokya bölgesine ciddi hareketliliğin olmasını bekliyoruz. Yani 2016 yılına oranla bu yıl yaz döneminde Kapadokya güzel bir dönem geçirecek" dedi.

Bayram tatili için bölgeye gelen yerli turistler de ilk kez bölgeyi keşfettiklerini belirtirken, arkadaşlarına Kapadokya bölgesini mutlaka görmeleri tavsiyesinde bulunacaklarını ifade ettiler.













