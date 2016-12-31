taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Kapadokya beyaza büründü

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında, Kapadokya Bölgesi'nin doğal güzellikleri beyaza büründü

DHA | 31.12.2016 - 15:37
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nevşehir il genelinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı il merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Zaman, zaman da tipinin etkisiyle karayolundaki araçlar trafiğe çıkmakta zorlandı.

PERİLERE KARDAN GELİNLİK

Yağan kar Kapadokya bölgesinde özellikle tarihi ve doğal güzellikler ile dolu olan Uçhisar Göreme ve Ürgüp bölgesinde oldukça ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışı ile adeta bir gelinlik giyen peribacaları, düşsel bir dünyaya doğru yol almak isteyen yerli ve yabancı turistlere adeta iyi bir fırsat da sunmuş oldu.

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

Kapadokya beyaza büründü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

417
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

58
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

140
Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

22
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

21
Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

Osman Gazi Köprüsü'ne yeni yıl indirimi

337
Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Adil Kullanım Kotası kalkıyor

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM