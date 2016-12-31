Kapadokya beyaza büründü

Nevşehir il genelinde dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı il merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Zaman, zaman da tipinin etkisiyle karayolundaki araçlar trafiğe çıkmakta zorlandı.

PERİLERE KARDAN GELİNLİK

Yağan kar Kapadokya bölgesinde özellikle tarihi ve doğal güzellikler ile dolu olan Uçhisar Göreme ve Ürgüp bölgesinde oldukça ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışı ile adeta bir gelinlik giyen peribacaları, düşsel bir dünyaya doğru yol almak isteyen yerli ve yabancı turistlere adeta iyi bir fırsat da sunmuş oldu.





























