taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Kapadokya turizmini balonlar 'uçurdu'

Kapadokya'da balon turuna katılan 120 bin turist, yılın ilk altı ayında bölge ekonomisine yaklaşık 18 milyon avro katkı sağladı.

09.07.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yılın her ayında uçuş yapılabilme özelliği ve geniş alana yayılmış doğal güzellikleri dolayısıyla dünyada sıcak hava balonculuğunun merkezi konumunda olan Kapadokya'da, yıl sonuna kadar 300 bin kişinin uçuş yapması ve ekonomiye 40 milyon avro katkı sağlaması bekleniyor.

2 BİN 500 KİŞİYE İŞ İMKANI

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, Kapadokya'da sıcak hava balon turu düzenleyen 25 firma bulunduğunu, bölge halkına önemli istihdam sağlayan sektörde yaklaşık 2 bin 500 kişiye iş imkanı verildiğini söyledi.

Kapadokya turizmini balonlar 'uçurdu'

"TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR"

Yılın ilk yarısında 120 bin kişinin Kapadokya'yı gökyüzünden keşfettiğini aktaran Dinler, "Geçen yıla göre biraz artış var, bu sevindirici durum. Turizm sektörünün bir toparlanma süreci içine girmiş olduğunu görüyoruz. 120 bin kişinin ekonomiye katkısı 18 milyon avro civarındadır." dedi.

Dinler, turizm alanında 2016 yılının zor şartlar altında geride bırakıldığını ancak 2017 yılından ümitli olduklarını ifade ederek, "Geçen yıl haziran ayında Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı ardından temmuz ayında hain darbe girişimi öncelikle turizm sektörünü vurdu. 2016'yı zor şartlar altında kapattık. 2017 yılına Reina saldırısı nedeniyle şansız başlanmasına rağmen sektör şu an ciddi bir toparlanma eğilimde. Tebessüm etmeye başladık. İnşallah eylül, ekim ayında bu tebessüm gülümsemeye dönüşecek." diye konuştu.

Kapadokya turizmini balonlar 'uçurdu' VİDEO

Kapadokya turizmini balonlar 'uçurdu'

"FİYATLAR YÜKSEK DEĞİL"

Sıcak hava bolunu tur fiyatlarının söylendiği gibi çok pahalı olmadığını savunan Dinler, şöyle konuştu:

"Sıcak hava balonculuğu, bölgedeki güzellikleri havadan görmek isteyenlerin talepleriyle beraber 2008 yılı itibarıyla ciddi bir ivme yakaladı. Yatırımlar arttı, firmalar peş peşe faaliyete başladı. Kapadokya'da, sıcak hava balon turunu en çok Uzakdoğulu turistler tercih ediyor. Bölgeye gelen yabancı turistlerin tamamı balon turuna çok meraklı. Yerli turistler fiyatları biraz yüksek buluyor ama hayatta bir kez de olsa mutlaka yapılması gereken kaliteli bir aktivite. Pahalı olduğunu da düşünmüyoruz. Balon turunun Afrika'da örneklerini kıyasladığımızda bölgemizde, oraya göre üçte bir oranında bir fiyat var."

Kapadokya turizmini balonlar 'uçurdu'

İlginizi Çekebilir
Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı
2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatı bin 620 lira, toplam 6 aylık ciro ise 12 milyar 117 milyon lira oldu.
Ruslar artık Türkiye'ye paket turla geliyor
Rusya'dan paket turla gelen turist sayısı geçen yıla göre 384 kat artarak, 1 milyon 325 bin oldu.
Kurbanlık fiyatları bu bayram cep yakacak
Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, bu yıl 1000 liranın altında kurbanlık bulunamayacağını söyledi.
Afrika sıcağı Adana'da karpuzları olumsuz etkiledi
Ülkeyi etkisi altına alan Afrika sıcağı, 50 dereceyi gören Adana'da 400 bin dönümdeki karpuzu yaktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

166
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a terörist demesine HDP'den tepki

233
Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı Alman basınına şikayet etti

411
Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

Hamburg'da sevgililere toma sıkıldığı anlar

97
Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

189
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

148
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM