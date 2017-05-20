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Kapadokya'da balon turlarına kötü hava engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, hava muhalefeti nedeniyle bugün de iptal edildi.

20.05.2017 - 11:31
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KAPADOKYA

Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve vadileriyle ünlü Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlemek isteyen turistler için düzenlenen sıcak hava balon turları, zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle bugün de iptal edildi.

HAVA ŞARTLARI NORMALLEŞMESİ DURUMUNDA...

Rüzgar hızının yüksek olması ve aralıklarla etkili olan sağanak yağmur nedeniyle uçuşların iptal edildiğini bildiren firma yetkilileri, hava şartlarının normalleşmesi halinde sıcak hava balon turlarının yarın gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Hava muhalefeti nedeniyle dün ve önceki gün de sıcak hava balonu uçuşları iptal edilmişti.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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