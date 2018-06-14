Kapadokya'da bayram yoğunluğu

Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi manastırları, at, ATV, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde, Ramazan Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi.

''YOĞUN BİR TALEP VAR''

Sürekli tercih edilir hale gelerek, marka değerinin artacağına inandığını ifade eden TURSAB Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, "Kapadokya'da konaklama için yer kalmadı diyebiliriz, yoğun bir talep var. Kapadokya milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış masalsı bir turizm alanı. İlginç doğal yapısı ile dünyada başka bir benzeri yok. Turizmde farklı destinasyonlar var ama Kapadokya diğerlerinden çok daha farklı bir merkez." dedi.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz da Uzakdoğu ve Avrupa'dan gelen turistlerin bölgede yoğunluk oluşturduğunu, bayram tatili ile bu yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.

''DÜNYADA EŞİ OLMAYAN BİR MERKEZ''

Göreme beldesinde bölgeye özgü kayadan oyma mağara otelde işletme müdürü olarak görev yapan Burcu Yücel ise doğa ile baş başa olmak isteyenler için Kapadokya'nın alternatifsiz bir tatil merkezi olduğunu dile getirerek, "Doluluk oranı güzel. Bayram tatili bizim için bulunmaz bir güzellik. Kapadokya, tarihi ve doğasıyla dünyada eşi olmayan bir merkez. Doğayı seviyorsanız Kapadokya coğrafi yapısı ve aktiviteleri ile eşi bulunmaz bir turizm merkezi." ifadelerini kullandı.