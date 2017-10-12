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Kapadokya'da turist sayısını Uzakdoğulular artırdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor.

12.10.2017 - 09:54
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Ülkelerinde, 1-8 Ekim tarihleri arasında kutlanan Çin Ulusal Günü ve Sonbahar Bayramı tatilini değerlendiren Çinli turistler, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

Kapadokya'da turist sayısını Uzakdoğulular artırdı

MANZARAYI KUŞBAKIŞI İZLEME İMKANI

Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Paşabağı, Zelve ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini gezen turistler, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin manzarasını kuşbakışı izleme imkanı buluyor.

Uzak Doğuluların ilgisi Kapadokya'da turist sayısını artırdı İZLE

YÜZDE 100'LÜK DOLULUK ORANI

Çin'den gelen turistlerin Kapadokya'yı tercih etmelerindeki başlıca sebebin sıcak hava balon turları olduğunu dile getiren Dinler, 10 Ekim tarihine kadar yapılan rezervasyonlar nedeniyle balon turlarında yüzde 100 doluluğun yakalandığını söyledi. Dinler, "Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turistlerin yüzde 80'i balon turuna katılmak istiyor. Bu yüzden önümüzdeki 10 günlük dönemde balon turlarında yüzde 100 doluluk var." dedi.

Kapadokya'da turist sayısını Uzakdoğulular artırdı

10 GÜNDE 15 BİN ÇİNLİ ZİYARET EDECEK

Kapadokya bölgesinde turizm sektörünün geçen yıla kıyasla daha aktif bir süreç yaşadığını aktaran Dinler, "Ülkelerindeki bayram nedeniyle şu an bölgemize gelen Çinliler var. Kapadokya'da bu 10 günlük sürede yaklaşık 15 bin Çinli turisti ağırlayacağız. Bu bölgemiz için gayet iyi bir sayı. Bölgede şu an itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bu insanlar hem acentalarca düzenlenen turlarla hem de münferit olarak geliyor. Bölgemize her alanda katkı sağlayacaklar. Sabahın erken saatleriyle birlikte balon turuna katılıyorlar, gün içinde müzelerimizi ziyaret edecekler. Genel olarak baktığımız zaman bu 10 gün içinde Kapadokya'yı her alanda güzel günler bekliyor."

Kapadokya'da turist sayısını Uzakdoğulular artırdı

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da tatil için Tükiye'yi tercih eden Çinli turistlerin büyük kısmının Kapadokya'da kısa süreli de olsa bulunmak istediğini ifade etti.

Kapadokya'nın doğal ve kültrürel zenginliklerine Uzak Doğuluların sonbahar ve kış mevsiminde ilgi gösterdiğini belirten Durmaz, Çin'den gelen ziyaretçilerin otellerde de doluluk oranını artırdığını ifade etti.

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