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Kapadokya'nın yer altı şehirleri gün yüzüne çıkıyor

Kapadokya bölgesinin batı giriş kapısı olarak bilinen Kırşehir'de 15 yer altı şehrinden 12'sinin daha gün yüzüne çıkarılması için çalışma yapılıyor.

AA | 02.07.2018 - 15:53..
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Roma İmparatorluğu döneminde Kapadokya bölgesinin batıdan giriş kapısı olarak bilinen Kırşehir'de, o dönemde Hristiyanların sığınma, barınma ve ibadet yeri olarak kullandığı 15 yer altı şehrinden 12'sinin daha gün yüzüne çıkarılarak ziyarete açılması hedefleniyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILDI

Kırşehir'in Nevşehir ve Aksaray'a yakın ilçelerinde bulunan 15 yer altı şehrinden üçünde önceki zamanlarda temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Bünyelerinde içme suyu kuyuları, kilise, taştan yapılan giriş kapıları, dikdörtgen şeklindeki odaları, hayvan yemlikleri, havalandırma bacaları, aydınlatma lamba yerleri bulunan yer altı şehirlerinin mekanları tünellerle birbirine bağlanıyor.

Kapadokya'nın yer altı şehirleri gün yüzüne çıkıyor

İNCELEME RAPORLARI KURUMLARA SUNULDU

Kırşehir Valiliği, yer altı şehirlerinden 5'inin daha gün yüzüne çıkarılması için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) ekip talep etti. Kırşehir'e gelen ekip, 5 yer altı şehrinde inceleme yaparak jeolojik raporunu ilgili kurumlara sundu. Kentteki 7 yer altı şehri için de inceleme ve etüt çalışmaları yapılacak.

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