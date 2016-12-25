Kapadokya'ya spor kompleksi

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider ve Murat Göktürk, belediyede ortak basın toplantısı düzenledi.



Projesi tamamlanan kompleksin, kentin vizyonunu değiştirecek bir yatırım olduğunu belirten Ünver, toplam 12 milyon lira bedelli bu projenin hayata geçirilmesi ile şehirdeki önemli bir açığın kapatılacağını ifade etti.

11 BİN SEYİRCİ KAPASİTELİ, 500 BİSİKLETLİ HİZMET

Ünver, kondisyon merkezleri ve parkurların Göre yolu, 11 bin seyirci kapasiteli stadın bulunacağı yerleşkenin ise Acıgöl yolu üzerine yapılacağını aktararak, "Kompleks uluslararası düzeyde yarışmaların yapılabileceği şekilde projelendirildi. Bu alanda basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu da yer alacak. 2017 yılı içerisinde hizmete kazandırmayı planladığımız yürüyüş ve bisiklet parkurunda bulundurulacak 500 bisiklet de vatandaşın kullanımına sunulacak." diye konuştu.

Stadın 45 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirten Ünver, yurt içi ve yurt dışındaki takımların kentte kamp yapmasının cazip hale getirileceğine işaret etti. Kapadokya bölgesinin konukları ağırlamak için tüm altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Ünver, tek eksik olarak gördükleri kompleksle bölgenin spor turizminin de merkezi haline gelebileceğini anlattı.



Başkan Ünver, "Sadece ülkemiz futbol takımları değil, dünya takımları da her türlü imkana sahip komplekste kamp yapabilecektir. Spor turizminin de gelişimi adına bu yatırımlar vazgeçilmez bir önem taşıyor." dedi.



AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz ise projelendirilen yatırımlarla bölgenin spor ve sosyal yaşam merkezlerine kavuşturulmuş olacağını belirterek, "Avrupa’ya gittiğimizde spor merkezlerini görüp imrenirdik. Geçmişte gördüğümüz bu tür merkezleri artık biz yapabilir hale geldik." ifadelerini kullandı.



Kapadokya Spor Kompleksi için vatandaşa verdikleri sözü yerine getirdiklerini dile getiren Göktürk de tesisin, spor turizmini daha üst noktalara taşıyacağına inandığını söyleyerek, "En kısa sürede böylesine devasa bir kompleksi halkımızın hizmetine kazandıracağız. Daha fazla insanımızın spor yapmasına da imkan sağlanmış olacak. Böyle bir yapı, ülkemizin ve şehrimizin dünya ölçeğinde geldiği noktayı göstermesi adına da önemli bir yatırım olacak." şeklinde konuştu.