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Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan kurtuldu

İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonunda durdurulan bir kamyonette, 71 kaçak yakalandı.

DHA | 02.04.2018 - 16:02..
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Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Geçen cuma günü, yaptıkları araştırmalar sonrasında içerisinde kaçakların bulunduğu kamyoneti takibe aldı.

HAVASIZLIKTAN BOĞULMAK ÜZERELERDİ

İzmir Bayraklı'da durdurulan kamyonetin kapalı olan kasasında 71 Suriyeli kaçak yakalandı. Kamyonetin kasasında ailesiyle bulunan M.'nin ise havasızlıktan boğulmak üzere olduğu polislerce fark edildi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan kurtuldu

HAYATA DÖNDÜ

Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle küçük çocuk hayata döndürüldü. Araçta ise 40 can yeleği, 5 şambrel can simidi ve bot şişirme pompaları ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada bir mültecinin tepki gösterip saldırdığı, organizatör oldukları ileri sürülen Türk vatandaşları K.K. (46) ve F.E. (27) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen K.K. ve F.E. tutuklandı.

Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan kurtuldu



Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan kurtuldu



Kapalı kasa kamyonetteki kaçaklar boğulmaktan kurtuldu

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