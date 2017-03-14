Kapalıçarşı çatısında restorasyon başladı

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 3 bin 150 dükkan ve 25 bin çalışanı olan Kapalıçarşı'nın önemli bir tarihi eser olduğunu söyledi.

Demir, 2014 yılında yapılan tespitte 91 milyon 250 bin insanın ziyaret ettiği, dünyada en fazla ziyaretçisi olan önemli bir tarihi eser Kapalıçarşı'nın 560 yıllık bir ömrü olmasına rağmen hala ilk fonksiyonuyla hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Demir, 2016 yılının haziran ayında çatının ihalesinin yapıldığını ifade ederek, çatının restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu yıl sonunda çatıyla ilgili çalışmaların biteceğini vurgulayan Demir, "Kapalıçarşı'yı yağmurdan, sudan, nemden kurtaracağız. Aynı zamanda bu yıl için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile altyapı çalışmalarına da giriyoruz. Yağmur yağdığında Kapalıçarşı'yı altyapısı yeterli olmadığı için su basıyordu. Kara kanallarda bozulma olduğu için sıkıntı var. Kapalıçarşı'nın çatısı ve altyapısı 2017 yılında inşallah bitecek. Çarşının depremde sıkıntı görecek yerleri var. Onlar proje aşamasında tespit ettiğimiz yerler. Onlar proje doğrultusunda yeniden çalışılacak." diye konuştu.

"ANTEN ÇANAKLARI VE KABLOLAR KALDIRILACAK"

Çatıda yapılan çalışmaları anlatan Demir, kiremitlerin temizlenerek, olması gereken hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Anten çanakları ve kabloların kaldırıldığını ifade eden Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Öncelikle çatıda neler görüyoruz? Klima aparatları, televizyon antenleri ve 1994 yılı öncesindeki İstanbul'un susuzluğunu gösteren bu su depolarını görüyoruz. Bu su depolarının artık günümüzde bir anlamı yok ve onları kaldırıyoruz. Kalın kabloları kaldırarak, yerine özel teller döşeyeceğiz. Kapalıçarşı için şu anda iyimseriz, her şey yoluna giriyor. Restorasyon sonunda Kapalıçarşı'da görülen olumsuzlukların hiçbiri kalmayacak. Geçmişte, yağmur yağdığında esnaf çatıya, altyapıya bakıyordu. Altyapıda kanalların bozukluğu münasebetiyle çarşıyı adeta sular götürüyordu. Esnaf ellerinde paspas ve süpürgesiyle suları temizlemeye çalışıyordu. 2017 yılının sonunda kadar inşallah bunların hepsi çözülmüş olacak." dedi.