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Kapana sıkışan sevimli sincaba protez kol takılacak

Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak kollarını kaybeden "Karamel" isimli sincaba, protez kol takmak için çalışmalara başlandı.

AA | 28.03.2018 - 19:27..
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Batman'da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan Karamel, hayvansever Tayfun Demir'in yardımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi hasar oluşan Karamel, zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunurken, kolları kesilmek zorunda kaldı.

KONTROLLER YAPILDI

Karamel'in durumunu öğrenen özel bir üniversitedeki öğretim görevlileri, sincaba protez kol için ilk kontrolleri yaptı.

Bu hafta sonuna kadar hazırlanacak ilk geçici protez Karamel'e takılacak. Karamel'in tepkisi ve uyumu gözlenecek, ardından da sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.

Kapana sıkışan sevimli sincaba protez kol takılacak

Kapana sıkışan sevimli sincaba protez kol takılacak

Kapana sıkışan sevimli sincaba protez kol takılacak

Kapana sıkışan sevimli sincabın kolları kesilecek VİDEO

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