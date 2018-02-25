Batman'da yaşayan Rüzgar Algan, ormanda gezdiği sırada Avcıların yabani hayvan avlamak için yerleştirdiği kapana sıkışmış bir tane sincap gördü. Kapandan sincabı kurtaran Algan, veterinere götürerek tedavi ettirmek istedi.

Ancak veterinerde sincabın durumunun ağır olduğunu ve tedavisinin Batman’da yapılamayacağını öğrendi. Bunun üzerine Algan İstanbul’da tedavi ettirmenin yollarını araştırmaya başladı.

Kapana sıkışan sevimli sincabın kolları kesilecek

KARAMEL'İ ALIP İSTANBUL'A GELDİ

Sincabı ile birlikte yaşayan ve evini ona uygun bir şekilde tasarlayıp videolar paylaşan Tayfun Demir'i sosyal medyadan buldu. Sincaplara özel bir ilgisi olan Demir, Karamel'in durumuna üzüldü ve yardım edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Batmanlı genç, “Karamel” ismini verdiği sincap ile birlikte İstanbul'a geldi.

KOLLARINA PLATİN PİL TAKILDI

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen sincabın röntgeni çekildi. Çekilen röntgen filminde kollarının kırık olduğu anlaşıldı. ‘Karamel’in kollarına 6 saat süren ameliyat sonunda platin pil takıldı.

KOLLARI KESİLMEK ZORUNDA

Kolları sargıya alınan sincabı sahiplenerek ona elleriyle yemek ve su vermeye başladı. Ancak Karamel isimli sincap yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlığına kavuşamadı ve önümüzdeki hafta yapılacak olan yeni bir ameliyat ile kolları kesilecek.

"KÜÇÜCÜK BİR KUTUDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR"

Sincapların avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Tayfun Demir, ”Karamel birilerinin ormana kurduğu kapan yüzünden diğer sincaplar gibi daldan dala atlamak yerine maalesef küçücük kutuda yaşama savaşı veriyor. Maalesef ülkemizde yıllardan beri sincaplar yasak olmasına rağmen ormanlarda toplanıp satılmakta gerek yakalanırken, gerekse satılmayı beklerken, istiflendikleri yerde, gerekse de onlar için uygun olmayan ev ortamların da hayatlarını kaybediyorlar.” diye konuştu.

"ARTIK BU KIZ KOŞAMAYACAK"

Dünyada ilk kez uygulanan bir ameliyat olduğunu belirten Demir, "Sincaplar ellerini tıpkı insanlar gibi kullanabilirler. Her parmaklarına ayrı ayrı yön vere bilirler ve bu kız artık bu parmaklarını kullanamayacak, tırmanamayacak, koşamayacak.” dedi.