Kapı kapı gezip kız çocuklarını okula kazandırıyorlar

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu. Komisyondaki gönüllü öğretmenler, köy ve mezraları gezerek, çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen kız çocuklarını belirledi.

13 KIZ ÇOCUĞU OKULLU OLDU

Okul çıkışı kilometrelerce yol katederek köylere ulaşan öğretmenlerin aileleri ikna etmesi sonucu 13 kız çocuğu okula kazandırıldı.

Gönüllü öğretmenlerin gittiği yerlerden biri de ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Doğular köyü oldu. Ekiple köyü dolaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, kız çocuklarını okula kazandırmak için komisyon kurduklarını söyledi.

"EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ"

İlçenin 15 köyünde ortaokul bulunmadığını, öğrencilerin ilçedeki kız yatılı okullarında öğrenimlerini sürdürdüklerini anlatan Caner Budak, "Öğrencilerimizde halen bazı nedenlerden dolayı devamsızlık sorunu var. Kadın öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy, kapı kapı dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 13 öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Öğrencilerimizi okula kazandırdıktan sonra şimdiye kadar var olan ders eksikliklerini telafi programlarıyla gidereceğiz" dedi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK KURSLAR VERİYORUZ"

Okul Müdürü Erkan Umul da öğrencilerin tamamının kırsal kesimde yaşadığını belirtti. Bu öğrencilerin okulun pansiyonunda kaldığını belirten Erkan Umul, "Bizler mümkün olduğu kadar en üst seviyede öğrencilerimizi okula devam ettirme adına bir hedef belirledik. Bu hedefimizi o amaç doğrultusunda gerçekleştiririz. Okula kazandırdığımız öğrencilerin eğitimlerinde, geri kaldıkları dersler için kurslar düzenlemekteyiz. Bu kurslar tamamen gönüllü olarak veriliyor" diye konuştu.

"BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARINI OKULA KAZANDIRACAĞIZ"

Öğretmenlerden Nurcan Kaçan da kız çocuklarını okula kazandırmak için kilometrelerce yol katettiklerini anlattı.

Çocukluğunun Muş'ta geçtiğini söyleyen Nurcan Kaçan, "O zaman gelip bizi okula götürmek için herhangi bir çabada bulunmuyorlardı. Çok sıkıntılarla okuduk. Şimdi çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Onları okula getirmeye çalışıyoruz. Velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bir kız çocuğunu daha okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün kız çocuklarını okula kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"KOMİSYON KURDUK"

Öğretmenlerden Seçil Erman da okula gelmeyen çocukları tespit ettiklerini belirterek, "Aileyi ikna ederek öğrenciyi okula getirmeye çalışıyoruz. Umarım daha çok öğrencinin hayatına dokunarak iz bırakabiliriz. Bizi ileride bu kararı aldıkları için güzel bir şekilde hatırlarlar. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına atılmaları için gönüllü olarak bu komisyona katıldık. Umarım onlar da ileride bu aldıkları karardan dolayı çok mutlu olacaklar. Bu çalışmalar kapsamında Muş'un en ücra köşesindeki köylerine gidiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



