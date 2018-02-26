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Kapı kilidi kırılmış: Yaşlı adam öleli 1 hafta oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça evinde ölü bulundu.

İHA | 26.02.2018 - 05:49..
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57 yaşındaki Kurtça’nın dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı dairenin kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti. Daha sonra daireye giren ekipler, yatak odasında yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kapı kilidi kırılmış: Yaşlı adam öleli 1 hafta oldu


HAYATINI KAYBEDELİ 1 HAFTA OLMUŞ

Kurtça’nın şüpheli ölümü nedeniyle Cumhuriyet savcısı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Kurtça’nın komşularının ifadesine başvurdu. Öte yandan, evde yapılan çalışmalar sonucunda, Kurtça’nın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan teknik çalışma sonucunda, Kurtça’nın kesin ölüm nedeni tespit edilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kapı kilidi kırılmış: Yaşlı adam öleli 1 hafta oldu


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