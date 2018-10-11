Kapı zili, bisiklet zinciriyle araç yaptılar

Sungurlı ilçesindeki Kaledere Şehit Bayram Kesekler Yatılı Bölge Ortaokulu’nun öğrencileri, ağaç kesme motoru, kapı zili, el arabası tekerleği ve bisiklet zinciri kullanarak araç yaptı.

BEĞENİ KAZANDI

Öğrenciler araca 'Turbo Y.B.O.' adını verdi. 8’inci sınıf öğrencileri Nuri Körpe, Ömer Faruk Körpe ve Bekir Kolcu; öğretmenleri Burak Ali Ulucan eşliğinde yaptıkları aracı 'Eğitime bilimle merhaba' programında sergiledi. Araç sergide büyük beğeni topladı.

ATIK MALZEMELERDEN DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Öğretmen Burak Ali Ulucan, öğrencileriyle aracı yaklaşık 1.5 ayda yaptıklarını belirterek, "Projemizi, içten yanmalı bir motordan elde edilen enerjiyi tekerleklere aktararak temel mekanik, mühendislik ve aerodinamik prensipleri yaparak, yaşayarak öğrenmeyi amaçlayan üç öğrencimizle gerçekleştirdik. Projemizde hızar motoru, aydınlatma ve güç kaynağı dışında kullanılan neredeyse tüm malzemeler atık ürünlerden geri dönüştürüldü. Kullanılan motorun gücünün yetersizliği ve tekerlek seçiminde yapılan yanlışlar, aracın istenilen hıza ulaşamamasının sebeplerinden biri. Araçla hedeflenen hareket sağlanmış olup, fren ve aydınlatma aksamları sorunsuz çalıştırıldı" dedi.



