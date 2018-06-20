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Kapibara nedir

Dünyanın en büyük kemirgen hayvanlarından biri olan kapibara, Güney Amerika kökenli bir hayvan türüdür.

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Tüylü bir yapıya sahip olan Kapibara, soğuk havalara da oldukça dayanıklıdır. Kapibara; Guinness Rekorlar Kitabı‘na “Dünyanın En İri Kemirgen Hayvanı” olarak adını yazdırmıştı.

Kapibara nedir

ETİ İÇİN BESLENİYOR

Kapibaranın boyu genellikle bir buçuk metreye kadar uzar ve kiloları 70'i bulur. Bu hayvanların etinden yararlanmak için genellikle evcilleştirilir.

Kapibara nedir

ORTALAMA 10 YIL YAŞAM SÜRELERİ VAR

10 yıl sürelik bir ömürleri vardır. Kapibaralar vejetaryen bir şekilde beslenirler. Hızlı koşma yeteneklerinin yanı sıra, suda mükemmel bir yüzme performansı sergileyen kapibaralar, evcil olarak evde yetiştirilmek için uygun hayvanlardır.

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