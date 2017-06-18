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'Kapıdan ilk çıkanı vuracağım' deyip vurdu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kıraathanede iki kardeş okey masasında tartışmaya başladı.

18.06.2017 - 12:06
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Tartışma nedeniyle sinirlenen ve kıraathaneyi terk eden Yusuf K. eve gitti. Yusuf K. evdeki av tüfeğini alarak tekrar kıraathane önüne geldi. Kıraathanedekileri bir süre tehdit eden Yusuf K., "Kapıdan ilk çıkanı vuracağım" dedi.

KAPIDAN ÇIKAN KİŞİYİ VURDU

Bu sırada olaydan haberi olmayan ve evine gitmek üzere kıraathane kapısından çıkan Ahmet Hançer, hedef oldu.

'Kapıdan ilk çıkanı vuracağım' deyip vurdu

BACAKLARINDAN YARALANDI

Bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle kan içinde kalan Hançer, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis ekipleri, kaçan Yusuf K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'Kapıdan ilk çıkanı vuracağım' deyip vurdu

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