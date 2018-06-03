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Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 21 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA | 03.06.2018 - 20:28..
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İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, 21 kilometreye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyruğu

"ÇİLEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Tır şoförü Yılmaz Seçkin, yaptığı açıklamada, İzmit'ten aldığı yükü Bosna Hersek'e götürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 24 saattir tır kuyruğunda beklediğini anlatan Seçkin, çektikleri sıkıntıları anlatıp sorunlarının çözümü için yardım istedi.

Şoför Orhan Acar da kuyrukta çok büyük sıkıntılar çektiklerini ifade ederek, "Tuvalet yok, yemek yiyeceğimiz bir yer yok. Sıcakta tırın içinde bekliyoruz saatlerce, çileden başka bir şey değil." dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyruğu

840 TIR SIRADA

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 840 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyruğu

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