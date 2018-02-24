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Kapıkule'de 18 km'lik tır kuyruğu

Kapıkule'de yavaş alım yapılması nedeniyle 18 kilometrelik tır kuyruğu sürücüleri çileden çıkardı. Tuvalet ve gıda ihtiyacında sıkıntı yaşayan sürücüler her yıl aynı çileyi yaşadıklarını belirtti.

İHA | 24.02.2018 - 18:20..
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Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ‘çile’ kuyruğu uzadıkça uzuyor.

KAPIKULE'DE ÇİLE KUYRUĞU

Gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre Bulgaristan hükümeti tarafından bazı gümrük kapılarında görevli memur ve polislerin bir kısmının görevden alınması veya yer değiştirmesi nedeniyle özellikle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Kapıkule’de geçen tır sayısına karşılık vermedikleri ileri sürüldü.

Kapıkule'de 18 km'lik tır kuyruğu

KUYRUK UZADIKÇA UZUYOR

Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, görevli gümrük memurlarının ve polislerin bir kısmının görevden alınması ve yer değişikliği yapması nedeniyle yetersiz personelle Kapıkule’de yavaş alım yapılması nedeniyle 18 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Kapıkule'de 18 km'lik tır kuyruğu

Bir yandan olumsuz kış şartları bir yandan da zamanla mücadele eden tır sürücüleri, yaşadıkları aksaklıkların ortadan kalkması için yetkililerden yardım istedi.

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