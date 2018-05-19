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Kapıkule'de 20 kilometrelik tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

AA | 19.05.2018 - 17:14..
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İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 20 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 800 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kapıkule'de 20 kilometrelik tır kuyruğu

"KUYRUKTA ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILAR ANLATMAKLA BİTMEZ"

Hollanda'ya ihracat yükü götüren tır şoförü Mehmet Şafak, yaptığı açıklamada dünden bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

Tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini belirten Şafak, "Kuyrukta çektiğimiz sıkıntılar anlat anlat bitmez. Bulgaristan tarafında bir sorun var. Bazen 'sistem çöktü' diyorlar, sistemi kapatıyorlar. Bazen keyfi çalışmıyor. Bazen Almanlar geliyor, Bulgaristan kapısına 'kontrol yapılıyor' diyorlar, çalışmıyorlar." dedi.

Almanya'ya ihracat yükü götüren Tayfun Çilli de kuyruktaki sollamaların haksızlığa neden olduğunu, yetkililerin sollamalara ve kuyruklara çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.

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