Kapıkule'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu

Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti.

23 KM'LİK TIR KUYRUĞU

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısından tır alımlarının tedbir amaçlı olarak sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısındaki tır kuyruğu 23 kilometreyi aştı.

Türkiye’den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıktıklarını dile getiren TIR şoförleri, hem zorlu ve sert iklim şartları hem de uzun bekleme sürelerinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.