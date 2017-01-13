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Kapıkule'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu

Bulgaristan’da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule’yi vurdu.

13.01.2017 - 15:34
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Yetkililer, uzun araç kuyruğunun Bulgaristan’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle tırların sınırlı sayıda ve aralıklarla alınmasından kaynaklandığını belirtti.

Kapıkule'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu

23 KM'LİK TIR KUYRUĞU

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısından tır alımlarının tedbir amaçlı olarak sınırlı sayıda ve aralıklarla yapılmasından dolayı Kapıkule Sınır Kapısındaki tır kuyruğu 23 kilometreyi aştı.

Kapıkule'de 23 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye’den yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıktıklarını dile getiren TIR şoförleri, hem zorlu ve sert iklim şartları hem de uzun bekleme sürelerinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

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