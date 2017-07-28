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Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar, 9 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

28.07.2017 - 13:55
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İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 9 kilometreyi buldu.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

360 TIR SIRADA

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

TIR şoförü Mehmet Emin Aras, Manisa'da yüklediği otomobil jantlarını Romanya'ya götürdüğünü söyledi.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

Dün 23.00'ten bu yana kuyrukta beklediğini belirten Aras, "TIR kuyrukları uzun zamandır devam ediyor. Kuyrukta yiyecek, içecek, tuvalet ve banyo konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Ayrıca kaçaklar dorsenin brandasını keserek araca biniyor. Bu konuda da hem korkuyoruz hem de cezayı biz yiyoruz. Yetkililerin bir an önce bu sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

Aras, Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını bu nedenle de kuyrukların uzadığını kaydetti.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

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