Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 9 kilometreyi buldu.

360 TIR SIRADA

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 360 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

TIR şoförü Mehmet Emin Aras, Manisa'da yüklediği otomobil jantlarını Romanya'ya götürdüğünü söyledi.

Dün 23.00'ten bu yana kuyrukta beklediğini belirten Aras, "TIR kuyrukları uzun zamandır devam ediyor. Kuyrukta yiyecek, içecek, tuvalet ve banyo konusunda sıkıntılar çekiyoruz. Ayrıca kaçaklar dorsenin brandasını keserek araca biniyor. Bu konuda da hem korkuyoruz hem de cezayı biz yiyoruz. Yetkililerin bir an önce bu sorunlara çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Aras, Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını bu nedenle de kuyrukların uzadığını kaydetti.