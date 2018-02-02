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Kapıkule'de kripto para makinesi yakalandı

Sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir otobüsün bagajında, kripto para üretiminde kullanılan makine ve güç kaynağı ele geçirildi.

AA | 02.02.2018 - 12:46..
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Bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye sınır kapısından geçerek yurda gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

MAKİNE VE GÜÇ KAYNAĞI

Otobüste yapılan detaylı aramada, yolcu bagajlarının konulduğu kısımda siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Makinenin otobüste yolcu olarak bulunan O.Ö'ye ait olduğu tespit edildi.

Makinelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de kripto para makinesi yakalandı

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