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Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri ve tatili bitenlerin çıkışları yoğunluk oluşturdu.

29.07.2017 - 14:55
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Tatile gelen vatandaşların yurda giriş ve çıkış için genellikle tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

ÖN BEYAN UYGULAMASINI KULLANANLAR BEKLEMİYOR

Kapıkule'deki 12 giriş peronunda pasaport ve gümrük işlemleri 24 saat devam ederken, 'ön beyan' uygulamasını kullanan vatandaşlar kendileri için ayrılan 2 peronda işlemlerini kısa sürede yaptırarak yurda giriş yapabiliyor.

Öte yandan tatili biten vatandaşların çıkışı için sınır kapısına yönelmesi nedeniyle de çıkış tarafında zaman yoğunluk oluşuyor.

Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Kapıkule'de tatilci kuyruğu

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