Kapıkule'de tatilci kuyruğu

Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, Twitter sayfasından sıcaklıklarla ilgili bir uyarı yaptı.

İşte adeta bir sanat harikası gibi görünen muhteşem düğün pastaları.

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Hırsızlık yaptığı yere gelince tanındı, yakalandı

Bursa İnegöl'de köpeği ile parka gelen ve hırsızlık yapan adam daha sonra esnaf tarafından tanınınca yakayı ele vardı.