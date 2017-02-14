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Kapıkule'de vücuduna sardığı 9,5 kilo eroinle yakalandı

Edirne Kapıkule'de yurt dışına çıkmak isteyen Karadağlı bir adamın vücuduna sarılı halde 9,5 kilo eroin ele geçirilkd

14.02.2017 - 15:44
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eroin

Türkiye’ye dün giriş yapan, sürücülüğünü Karadağ uyruklu E.T.’nin yaptığı ve A.A.'nın yolcu olarak bulunduğu yabancı plakalı otomobilde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince rutin kontrol yapıldı.

Kapıkule'de vücuduna sardığı 9,5 kilo eroinle yakalandı

ŞÜPHE ÜZERİNE X-RAY İLE ARAMA YAPILDI

Yapılan kontrolde sürücü ve yolcuya ait valizler içerisinde korse, sargı bezi ve uzun çorap gibi eşyalar olduğu görüldü. E.T. ve A.A.’nın hareketlerinden ve eşyalardan şüphelenen ekipler aracı sistem üzerinden takibe aldı. E.T. ve A.A.’nın Türkiye’de bir gün kalıp, aynı araçla çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelmesiyle birlikte sistemden uyarı alındı. Bunun üzerine gümrük muhafaza ekipleri aracı x-ray taramasına, şüphelileri de üst aramasına aldı.

Kapıkule'de vücuduna sardığı 9,5 kilo eroinle yakalandı

KARIN, BEL VE BACAKLARINDA EROİN

Taramada araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmedi. Ekiplerce yapılan detaylı üst aramasında E.T.’nin vücudunun sargı bezi, korse ve bant ile sarıldığı görüldü. Sargı bezi ve korse çıkarıldığında E.T.’nin karnına, bel kısmına ve bacaklarına sabitlenerek preslenmiş piyasa değeri 855 bin lira olan 9.5 kilo eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeye otomobile ve araçta bulunan cep telefonu ile sim kartlara el konuldu. E.T. ve A.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Kapıkule'de vücuduna sardığı 9,5 kilo eroinle yakalandı

Kapıkule'de vücuduna sardığı 9,5 kilo eroinle yakalandı

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