Kapıkule'de yavru köpekleri satın alan olmadı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerince Bulgaristan plakalı araç bagajında ses çıkarmaması için iğne ve ilaçla uyutularak yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 15 yavru köpek, TASİŞ tarafından dün açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

21 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI, BİN LİRA TEKLİF ETTİLER

Satışa, Edirneli hayvanseverlerden Levent Bilgin'den başka katılan olmadı. Bilgin, 21 bin 240 liraya satışa çıkarılan köpeklerin sahiplendirileceğini söyleyerek 12 köpek için bin lira teklif verdi.

İHALE SONLANDIRILDI

TASİŞ yetkilileri, Levent Bilgin'e yapılan teklifi değerlendirip yarın bilgi verileceğini açıklayarak başka katılan olmayınca, ihaleyi sonlandırdı. TASİŞ, bugün Levent Bilgin'in teklifini az bulup kabul etmediğini açıkladı.

KÖPEKLER SATILAMADI

Satışa 21 bin 240 lira ihale bedeliyle satışa çıkarılan 15 yavru köpek elde kaldı. TASİŞ yetkilileri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çeşitli tarihlerde yakalanan toplam 39 yavru köpek için yeniden ihale yapılacağını söyledi.