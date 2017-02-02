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Kapılarını göçmenlere açan manastırda 9 rahibe hamile

Geçtiğimiz yıl kapılarını 5 Kuzey Afrikalı göçmene kapılarını açan kadın manastırının 9 rahibesi hamile kaldı.

02.02.2017 - 09:16
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İtalya'da Giornale Italiano gazetesi, Milano'daki kadın manastırının geçtiğimiz temmuz ayında Kuzey Afrika'dan gelen 5 göçmene kapılarını açtığını bildirdi. Rahibeler, zulümden kaçan göçmenlere yardım ederek tanrıyı hoşnut edeceklerini düşündü.b

BAŞ RAHİBE GECELERİ MANASTIRDAN AYRILIYORDU

Manastırdaki düzenden sorumlu baş rahibe, annesi hasta olduğu için geceleri manastırdan ayrılmak zorunda kaldı.

GENÇ RAHİBELER..

Bu durumdan istifade eden genç rahibeler, geceleri göçmenlerle geçirdi.

9'U HAMİLE

Aradan 6 ay geçtikten sonra 9 rahibenin hamile olduğu ortaya çıktı.

MERYEM SAVUNMASI

Gazeteye konuşan rahibeler, göçmenlerle ilişkiye girmediklerini iddia ediyor: "Kötü bir şey yapmadık. Onların sevgi ve teselliye ihtiyacı vardı. Meryem de bakireyken hamile kaldı ve baş rahibe de bizim gibi onun suçsuzluğuna inanıyor. Bizlere böyle bir mucize lütfedildi, bunun başka açıklaması yok. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz."

GÖÇMENLER: ÇOK EĞLENDİK

Ancak göçmenlerden birinin gazeteye yaptığı açıklamada, olayın rahibelerin anlattığı şekilden farklı geliştiği anlaşılıyor: "Rahibelerle çok eğlendik ve tüm tanıdıklarımıza bu yeri tavsiye edeceğiz. Rahibelere teşekkürler, İtalya'ya teşekkürler."

İSTİFALARI İSTENDİ

Baş rahibe, göçmenlerle ilişkiye giren rahibelerden istifa etmelerini talep etti.

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