taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.284
USD
3,8114
EURO
4,6540
ALTIN
160,83
PETR
64,8900

Kapılı köprüden girilen köy

Artvin’in Yusufeli ilçesi Irmakyanı köyündeki vatandaşlar, araçlarıyla Çoruh Nehri üzerinde kurulu çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden geçerek ulaşım sağlıyor.

DHA | 01.03.2018 - 11:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Artvin’in Yusufeli ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Irmakyanı köyünün yanından geçen Çoruh Nehri üzerine yıllar önce çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi.

Kapılı köprüden girilen köy

ARAÇLAR DA KÖPRÜYÜ KULLANIYOR

Otomobilleri ve kamyonlarıyla asma köprüyü kullanan sürücüler, yıllardır kullandıkları köprünün güvenli olduğunu, geçerken de herhangi bir tedirginlik yaşamadıklarını söyledi.

Kapılı köprüden girilen köy

KÖPRÜNÜN KAPISI VAR

Köprünün bağlantısı olan karayolundan araçları ile gelip geçen sürücüler ise sallanan asma köprüden geçen araçları şaşkınlıkla izliyor. Köyün tek girişinin sağlandığı köprüye hayvanların girişini önlemek için takılan kapı da görenlerin dikkatini çekiyor.

Kapılı köprüden girilen köy

HEYECAN VERİYOR

Irmakyanı Köyü Muhtarı Mehmet Delioğlu, köprüyle ilgili olarak, "Hiçbir tehlikesi yok ve çok rahatız. Korkumuz yok. Sadece büyük kamyonlar geçerken biraz sallanıyor ve oda biraz heyecan veriyor. Yoksa yıllardır sorunsuz geçiyoruz." dedi.

Kapılı köprüden girilen köy

Kamyon şoförü Yusuf Yılmaz da sırat köprüsü benzetmesi yaptığı köprüden yıllardır geçtiğini belirterek, "Bazen köprünün tahtaları çürüdüğü için araçlarımızın lastikler araya düşüyordu. Tahtalardaki çiviler lastiğimizi patlatıyor. O anda korkuyla geçtiğimiz olmuştur. Ot yüklü kamyonla geçerken biraz sarsıntı çok oluyor. Yaşam mücadelemiz böyle gelmiş böyle gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kapılı köprüden girilen köy

Kapılı köprüden girilen köy

Kapılı köprüden girilen köy

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yurt genelinde hava durumu
Batı Trakya’dan başlayarak ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgası hafta sonu yurdu terk edecek.
23 ilde FETÖ’ye çifte operasyon
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 23 ilde düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda, 53 şüpheliden 42’si gözaltına alındı.
FETÖ'nün hücre evi sorumlusu kadın yakalandı
Bursa’da, FETÖ'den aranan kişileri kiraladığı "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yerleştiren, onlara elden para dağıtan kadın ile eşi yakalandı.
AYM kararı: Resmi nikahsız eşe nafaka yok
Anayasa Mahkemesinin, resmi nikahsız birlikte yaşadığı kişiden ayrılan kadına nafaka verilemeyeceğine ilişkin kararının gerekçesi yazıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

82
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

64
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

275
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

166
Almanya Afrin'de ateşkes istedi

Almanya Afrin'de ateşkes istedi

66
İsrail'de Trump parası basıldı

İsrail'de Trump parası basıldı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM