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Kapının anahtarını içeride unuttu yardımına itfaiye yetişti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturduğu apartmanın 5’inci katındaki dairesinde anahtarını unutan ve eve giremeyen yaşlı kadının yardımına itfaiye yetişti.

İHA | 10.01.2018 - 00:55..
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Bir sitenin 5. katındaki dairesinde oturan Hatice Tuncel. anahtarını içeride unuttu. Eve giremeyen 61 yaşındaki Tuncel önce çilingiri aradı ama sonuç çıkmadı.

Kapının anahtarını içeride unuttu yardımına itfaiye yetişti


Çilingir bulup evine giremeyen yaşlı kadın çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekibi geldi. Gelen ekip 5’inci kata merdiven uzatarak daireye açık olan balkon kapısından girdi.

Kapının anahtarını içeride unuttu yardımına itfaiye yetişti


Kapısı açılan ve evine giren Hatice Tuncel, “Bir anlık dalgınlıkla anahtarı unuttuk. Ve dışarıda kaldık. Çilingiri bulamayınca mecburen itfaiyeyi aramak zorunda kaldım. Kapımız açıldı. İtfaiyeye çok teşekkür ediyorum” dedi.

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