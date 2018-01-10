Kapının anahtarını içeride unuttu yardımına itfaiye yetişti

Bir sitenin 5. katındaki dairesinde oturan Hatice Tuncel. anahtarını içeride unuttu. Eve giremeyen 61 yaşındaki Tuncel önce çilingiri aradı ama sonuç çıkmadı.
Çilingir bulup evine giremeyen yaşlı kadın çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekibi geldi. Gelen ekip 5’inci kata merdiven uzatarak daireye açık olan balkon kapısından girdi.
Kapısı açılan ve evine giren Hatice Tuncel, “Bir anlık dalgınlıkla anahtarı unuttuk. Ve dışarıda kaldık. Çilingiri bulamayınca mecburen itfaiyeyi aramak zorunda kaldım. Kapımız açıldı. İtfaiyeye çok teşekkür ediyorum” dedi.