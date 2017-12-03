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Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

Fatih'te bodrum kattaki dairesinin girişi belediye ekiplerince kapatılan Mustafa Doğu'nun çaresizliği son buldu.

DHA | 03.12.2017 - 00:34..
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Fatih Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında bulunan dairenin giriş kapısının önü dün sabaha karşı imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örülerek kapatılmıştı. Evde kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu, günü dışarıda geçirdi. Çıkan haberler üzerine gece saatlerinde belediye ekipleri, giriş kapısı kapatılan eve geldi ve döşenen kaldırım taşlarını kaldırdı.

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

GECEYİ NASIL GEÇİRDİĞİNİ ANLATTI

Evine kavuşan Mustafa Doğu, gece saatlerinde gelen belediye ekiplerinin bir yanlışlık olduğunu söylediğini ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini belirtti. Evine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Doğu, gün boyunca dışarıda vakit geçirdiğini, kalacak yeri olmadığı için aynı sokak üzerinde bulunan kıraathanede kaldığını söyledi.

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

Mustafa Doğu'nun mahalleden arkadaşları da kendisini ziyarete geldi. Doğu'ya destek olduklarını belirten mahalle sakinleri duruma tepki göstererek, söz konusu olay nedeniyle üzüldüklerini söyledi. Mustafa Doğu'ya ziyarete gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi VİDEO

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

Kapısı kaldırım taşlarıyla kapatılan evine giremedi

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