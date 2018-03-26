Kapısından öğrenci düşen servisin şoförü gözaltında

Yunusemre ilçesinde, eğitim gördüğü 10 Ekim Ortaokulu'na gitmek için evden çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya (12), iddiaya göre, kapasitesinden fazla yolcu taşınan okul servisine bindi.

KAPI ANİDEN AÇILINCA YERE DÜŞTÜ

Servisin hareket etmesinden 1.5 kilometre sonra aracın kapısının aniden açılmasıyla, Kırmızıkaya dengesini kaybederek, araçtan yola düştü.

Olayı gören çevre sakinlerince otomobile bindirilip, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Emirhan Kırmızıkaya'nın başına 4 dikiş atılırken, kırılan sol kolu ise alçıya alındı. Sağ ayağında ve sol elinde de ezilmeler meydana gelen Kırmızıkaya, hastanedeki tedavisinin ardından evine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Servis firmasının sözleşmesi fesh edildi.

YENİ SERVİS ATANDI

Yaşanan olayın ardından Karakoca Sarıkaya Mahallesi'ndeki 22 öğrencinin bu sabah eğitim gördükleri okullara taşınması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçici servis görevlendirildi.

Öğrenciler bu sabah evlerinden çıkarak, geçici görevlendirilen okul servisine bindi. Servis şoförü binen öğrencileri tek tek sayarak, araç içerisinde dikkatli davranmaları konusunda uyarıda bulundu. Öğrencileri alan okul servisi, daha sonra mahallenin çıkışında ilçe jandarma trafik ekipleri tarafından kontrol edildi.

"16 KİŞİLİK ARACA 28 ÇOCUĞU BİNDİRİYORDU"

Mahalle sakinlerinden Akim Gülüm, "Yeni bir servis aracı verilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu sabah çocuklarımızı alan okul servisinin şoförüyle de konuştuk. Ondan da memnun kaldık. Daha önceki firmanın servisi, 15-16 kişilik araca yaklaşık 28 çocuğu bindiriyordu. Daha sonra da böyle olay yaşanıyor. Gerekli önlemlerin alınması için böyle bir olayın yaşanması mı gerekirdi? İnşallah bundan sonra böyle bir olayı daha yaşamayız." diye konuştu.

SERVİS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öğrencinin araçtan düşerek yaralandığı olayda okul servisi şoförü A.İ.B., dün Sabuncubeli Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Servis şoförü A.İ.B., jandarmadaki ifadesinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Ayrıca servisin bağlı olduğu firma sahipleri R.B. ve A.O.B. de jandarmada ifade verdi, ardından serbest bırakıldı.