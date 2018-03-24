Kapısının önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Akşam saatlerinde evine gelen 43 yaşındaki Orhan Çelik, arabasını park ederken saldırıya uğradı. Aracında ağır yara alan Çelik, birkaç adım atamadan yere yığılarak hayatını kaybetti.

EVİNE GİDEMEDEN YERE YIĞILDI

Bu sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, Çelik’in arabasının kapısını açarak iki el ateş etti. Ardından şahıs veya şahıslar olay yerine geldikleri araçla kaçtı. Bu esnada açılan iki el ateşin vücuduna isabet ettiği Orhan Çelik, ağır yaralandı. Aracından çıkan Çelik birkaç adım attıktan sonra kaldırımın üzerine yığılarak hayatını kaybetti.

EMNİYET ŞEHİR ÇIKIŞLARINI KAPATTI

Açılan ateşin sesiyle durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ise, polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı incelemede yaptı.

Silahlı saldırıyı yapıp ardından kaçan şahıs veya şahıslar için ekipler Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya karayollarındaki giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



