Adını, Türkçe’ye İş olarak çevirebileceğimiz bu kısa film yalnızca iş hayatımızla sınırlı kalmıyor. 2008 yapımlı kısa film, bir sene sonra Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali Ödülü'nü kazandı.

Fransa'nın güney batısında bulunan Annecy kentinde düzenlenen uluslararası film festivali 1960'tan beri devam etmektedir. Filme göre, yaşamlarımızı sürdürebilmenin yolu birbirimizin emeklerini tüketmekten geçiyor.

Arjantinli yönetmen Santiago Bou Grasso, 5 dakikada bize olayın özetini sunuyor.

İş hayatını ve çalışanları anlatan bu kısa filmi mutlaka izlemelisiniz. Zira, El Empleo, modern hayatımızda yaşadığımız koşturmacanın bizi daha sonraki süreçte nasıl bir metaya döndürdüğünü etkileyici biçimde sunuyor.

İnsanların birbirlerini kullandıklarını anlatan kısa film: El Empleo ViDEO



HAYATIN İÇİNDEN GERÇEK KESİTLER

Kısa animasyonlu filmi izlediğinizde insanların birbirlerini nasıl kullandıklarını göreceksiniz. Bu kullanmanın bazen bilinçli bazen de bilinçsizce yapıldığına şahit olacaksınız. Hayatımızın her alanında olduğu gibi iş hayatında da ciddi rekabetler içerisinde kendimizi buluruz.





Daha iyi pozisyonda çokça paralar kazanmak için çoğu zaman her yol mubah sayılıyor. İnsanların başkalarını kullanarak emek sömürüsü üzerine hayat basamaklarını bir bir tırmalarını anlatan film, bizlere çok şey anlatıyor.









Ergül Tosun

[email protected]