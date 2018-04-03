taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.442
USD
3,9792
EURO
4,8953
ALTIN
171,47
PETR
67,5400

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

Bolu'da ailesinin evde yalnız bıraktığı 12 yaşındaki kız çocuğu kapıyı kilitleyince eve giremeyen ailesi, itfaiyeyi çağırdı.

DHA | 03.04.2018 - 01:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bahçelievler Mahallesi Aytunç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan çift, kız çocukları S.M.'yi evde yalnız bırakarak dışarı çıktı. Çift geri döndüklerinde kilitlenmiş olan kapıyı açamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı çalan anne ve babası, açan olmayınca çocuklarının hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi.

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

İtfaiye ekibi merdivenli araçla polisle birlikte 3'üncü kattaki eve pencereden girdi. Eve giren ekipler, çocuğun yatağında uyuduğunu gördü. Anne ve babası itfaiyenin açtığı kapıdan eve girerken, kızlarının uyuduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

17
Cep telefonu hayatını kurtardı

Cep telefonu hayatını kurtardı

19
BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

45
Hamas: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

Hamas: İsrail ile normalleşmeyi reddediyoruz

7
Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın

3
Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuk, ailesini panikletti

5
Van’da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Van’da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM