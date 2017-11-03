Kapkaç şüphelisi: Babama göstermek için çaldım

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, 25 yaşındaki A.F.Y., yolda telefonla konuşarak yürüyen Gökçek Şahin'in yanına yaklaşarak telefonunu alıp kaçtı.

APARTMANA SAKLANDI

Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçamayacağını anlayan A.F.Y., telefonu bir sitenin bahçesine attıktan sonra binaya girip saklandı. A.F.Y., apartman içinde polis-vatandaş işbirliğiyle yakalandı.

"UYUŞTURUCU İÇİN SATTIM"

Sağlık kontrolünden geçirilen A.F.Y., ifade alma işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü. İfadesinde çok pişman olduğunu söyleyen A.F.Y., babası C.Y.'nin kendisine telefon hediye ettiğini, ancak uyuşturucu madde almak için sattığını, babası birkaç kez sorunca paniğe kapıldığını, yerine göstermek için telefonu çaldığını söyledi. A.F.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.