taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Kapkaça uğrayan kadını kurtaran kahraman köpek

Sokak ortasında bir adam, bir kadını gasp edeceği sırada bir köpek tarafından püskürtüldü.

Haber Merkezi | 25.11.2017 - 13:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yurt dışında, pek işlek olmayan bir sokağa bakan güvenlik kamerası görüntüsü bir köpeğin kahramanca davranışını kaydetti.

Sokakta bir kadın, kendisini göz hapsine almış adamdan habersiz yürümekteydi. Adam ise kahraman köpekten habersiz, kadının çantasını gasp etmek istedi ve kadının üstüne atıldı.

Gasp edilen kadını koruyan sokak köpeği- VİDEO

KAHRAMAN KÖPEK KADINI GASPTAN KURTARDI

Köpek derhal adamın bacağına saldırarak adamı kadından uzaklaştırdı ve kovaladı. Kadın kurtulurken köpek teşekkür bile beklemeden yoluna devam etti.

İlginizi Çekebilir
Irak'taki şiddet olayları
Diyala'da silahlı bir grup, 4 Türkmeni kaçırdı
ABD'de evsizlerin nüfusu 550 bin
ABD'de geçen yıl yaklaşık 550 bin evsiz bulunurken, bu sayı Türkiye'nin illerinin yarısından fazlasının nüfusunu geride bırakıyor.
Mısır'da 7 kişiye idam kararı
Mısır mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak ve cinayet suçlarından 7 kişiyi idama mahkum etti.
İranlı kadın, Jolie'ye benzemek isterken çirkinleşti
İranlı Sahar Tabar, Angelina Jolie'ye benzemek için bir dizi ameliyat geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması

Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması

93
ODTÜ'de LGBT eylemi

ODTÜ'de LGBT eylemi

173
Almanya Soçi için kararsız

Almanya Soçi için kararsız

58
Devlet Bahçeli'ye 2019'daki seçim ittifakı planı soruldu

Devlet Bahçeli'ye 2019'daki seçim ittifakı planı soruldu

75
Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük

Levent Yüksel'in yeni sevgilisi kendisinden 31 yaş küçük

171
Fikret Orman Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

Fikret Orman Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

70
Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

Ankara'da silüet tartışmasını başlatacak fotoğraf

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM