Kapkaça uğrayan kadını kurtaran kahraman köpek

Yurt dışında, pek işlek olmayan bir sokağa bakan güvenlik kamerası görüntüsü bir köpeğin kahramanca davranışını kaydetti.

Sokakta bir kadın, kendisini göz hapsine almış adamdan habersiz yürümekteydi. Adam ise kahraman köpekten habersiz, kadının çantasını gasp etmek istedi ve kadının üstüne atıldı.

Gasp edilen kadını koruyan sokak köpeği- VİDEO

KAHRAMAN KÖPEK KADINI GASPTAN KURTARDI

Köpek derhal adamın bacağına saldırarak adamı kadından uzaklaştırdı ve kovaladı. Kadın kurtulurken köpek teşekkür bile beklemeden yoluna devam etti.