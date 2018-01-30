'Kaplumbağa Kabuğunda Dünya' kitabı raflarda

John Green New York Times bestseller'ı olmuş dört kitabın yazarıdır. Michael L. Printz Ödülü, Michael L. Printz Onur Ödülü ile Edgar Ödülü kazanmış, iki kez L.A Times Kitap Ödülü finalisti olan Green, yeni kitabıyla okurlarını selamlıyor.,





Yeni kitabı uzun zamandır dört gözle beklenen John Green sevgi, direnç ve ömür boyu sürecek arkadaşlıkları konu aldığı bu romanında Aza’nın hikâyesini sarsıcı ve gözü kara bir açıklıkla paylaşıyor.

Yazar: John Green

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Çiçek Eriş

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 312

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