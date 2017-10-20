Kaplumbağa Tuki'nin derbi tahmini

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yaptığı derbi tahminleri ile adını duyurmaya başlayan kaplumbağa Tuki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tahminde bulundu.

Tuki'nin önüne üzerinde takımların armalarının bulunduğu kutular konuldu. Tuki, Galatasaray'ın bulunduğu kutuya doğru yönelirken, daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki'nin iki kutunun arasında durmasıyla beraberlik derbide beraberlik olacağı tahmin edildi.

İKİ KUTUNUN ORTASINDA DURDU

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, Tuki'nin Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olduğunu belirterek, "Tuki şu anda 97 yaşında. Dev aldabra kaplumbağası olan Tuki'nin 270 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Kocaman bir kaya görünümünde. Tuki'nin bir özelliği var. Özellikle derbi maçlarını doğru tahmin ediyor. Geçen seneki futbol sezonunda 2 tane tahmine yönlendirmiştik. İkisini de doğru bilmişti. Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Tuki'nin tahmini berabere. Biz tabi ki burada sadece önüne 2 tane kutu koyup onun bir tercih yapmasını bekliyoruz. Uzun süre Galatasaray'a doğru yürüdü daha sonradan ortada durdu. Muhtemelen biz de Tuki'nin düşüncesinden yola çıkarak bunu beraberlik diye yorumladık. Tuki'nin hafta sonu oynanacak derbi için söylediği sonuç berabere dedi."