taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.800
USD
3,6649
EURO
4,3288
ALTIN
151,26
PETR
57,4300

Kaplumbağa Tuki'nin derbi tahmini

Yaptığı derbi tahminleri ile adını duyuran kaplumbağa Tuki'nin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahmini berabere oldu.

20.10.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yaptığı derbi tahminleri ile adını duyurmaya başlayan kaplumbağa Tuki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tahminde bulundu.

Tuki'nin önüne üzerinde takımların armalarının bulunduğu kutular konuldu. Tuki, Galatasaray'ın bulunduğu kutuya doğru yönelirken, daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki'nin iki kutunun arasında durmasıyla beraberlik derbide beraberlik olacağı tahmin edildi.

Kaplumbağa Tuki'nin derbi tahmini

İKİ KUTUNUN ORTASINDA DURDU

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, Tuki'nin Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olduğunu belirterek, "Tuki şu anda 97 yaşında. Dev aldabra kaplumbağası olan Tuki'nin 270 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Kocaman bir kaya görünümünde. Tuki'nin bir özelliği var. Özellikle derbi maçlarını doğru tahmin ediyor. Geçen seneki futbol sezonunda 2 tane tahmine yönlendirmiştik. İkisini de doğru bilmişti. Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Tuki'nin tahmini berabere. Biz tabi ki burada sadece önüne 2 tane kutu koyup onun bir tercih yapmasını bekliyoruz. Uzun süre Galatasaray'a doğru yürüdü daha sonradan ortada durdu. Muhtemelen biz de Tuki'nin düşüncesinden yola çıkarak bunu beraberlik diye yorumladık. Tuki'nin hafta sonu oynanacak derbi için söylediği sonuç berabere dedi."

Kaplumbağa Tuki'nin derbi tahmini

İlginizi Çekebilir
Ailesiyle tartışan genç, kız kardeşini rehin aldı 
Elazığ'da kız kardeşini rehin alan Kubilay B. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Eski Türkiye güzellerinden Manolya Onur yoğun bakımda
İstanbul'daki evinde birden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 1975 yılı Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur'un durumu ciddiyetini koruyor.
Kuyumcu soyguncuları 1,5 saatte yakayı ele verdi
Kars'ta, bir kuyumcudan 280 bin TL değerinde altın çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Afyonkarahisar'da tur otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 23 yaralı
Afyonkarahisarda'da tur otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

İPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı

426
Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

78
Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

Brad Pitt'in yeni aşka yelken açtığı iddia edildi

44
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

92
Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

29
Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

Kerkük-Süleymaniye yolunun uydudan çekilen fotoğrafı

50
Rusya'da cehennem kapısı açıldı

Rusya'da cehennem kapısı açıldı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM