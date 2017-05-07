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Kaplumbağaya çarpmak istemeyen sürücü kaza yaptı

Şanlıurfa'da bir sürücü kaplumbağayı görünce direksiyonu kırıp şarampole yuvarlandı.

07.05.2017 - 13:07
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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi’nde sürücü Tuncay Tezcan, aniden fark ettiği kaplumbağayı ezmemek için manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yanında bulunan Güneş Eren yaralandı.

Kaplumbağaya çarpmak istemeyen sürücü kaza yaptı

KAPLUMBAĞAYA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Kaza bugün öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi.

Tuncay Tezcan, yönetimindeki 21 GN 049 plakalı otomobille yolda giderken, önüne çıkan kaplumbağaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Kaplumbağaya çarpmak istemeyen sürücü kaza yaptı

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada hasar gören otomobilde bulunan Güneş Eren yaralanırken, sürücü Tezcan yara almadı. Kaplumbağa ise çevredekiler tarafından yoldan alınarak araziye bırakıldı.

Kaplumbağaya çarpmak istemeyen sürücü kaza yaptı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Güneş Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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