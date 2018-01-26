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Kar altında Munzur’da yüzdüler

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen bir grup arkadaş, kar altında Munzur Çayı’na girerek yüzdü.

İHA | 26.01.2018 - 10:19..
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Tunceli’de kar yağışının en çok etkili olduğu ilçelerden Ovacık’ta 5-6 kişilik arkadaş grubu bir araya geldi.

ÖNCE KAYDILAR SONRA YÜZDÜLER

Birlikte ilçedeki kayak merkezinde kayak yapan arkadaşlar, daha sonra Munzur Çayı’na gitti. Burada kar yağışına aldırmayan arkadaşlar Munzur Çayı’nda kış günü yüzme keyfi yaşadı. Üşümemek için çay kenarında ateş de yakan arkadaşlar ısınmaya çalıştı.

Kar altında Munzur’da yüzdüler

Munzur Çayı’na giren arkadaş grubu, her yıl eğlenmek ve bağışıklık sistemlerini geliştirmek için bu etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Kar altında Munzur’da yüzdüler

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