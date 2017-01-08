Kar çalışması yapan belediye işçisi 6 bilezik buldu

Çalışma yürüten belediye temizlik işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Tekin Arslan, kar altında bir kutu buldu.

20 BİN LİRA DEĞERİNDE BİLEZİK BULDU

Kutuyu açtığında ise içinde 6 adet ’Adana burması’ denilen bilezikle karşılaşan Arslan, hemen emniyete gitti. Yapılan araştırmada bileziklerin sahibinin Mustafa Zengin olduğu tespit edildi.

ALTINLARI EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Altınları bulan işçi Tekin Arslan, "Kürekle kar temizliği yaparken kutu buldum. Kutuyu açınca altınları gördüm. Emniyete götürüp durumu anlattım. Altınların sahibini buldular, teslim ettim" dedi.