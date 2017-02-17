Kar leoparı karşı cinsi etkilemek için kükredi

Buryatya Cumhuriyeti’nde dağlık bir bölgede kameraya yansıyan erkek bir kar leoparı, bu türün 'kükreyemeyeceği' teorisini çürüttü. Leoparın, dişisinin ilgisini çekmek için şarkı söylercesine sesler çıkardığı görüldü.

"ÇİFTLEŞME MEVSİMİNDE KÜKRÜYOR"

Irkutsk merkezli Kar Leoparı Derneği Başkanı Dmitriy Medvedev, "Birçok kişi kar leoparlarının boğaz yapısından dolayı kükreyemediğini düşünüyor, ancak bu video bunu kanıtlıyor. Doğu Sayan Dağları’nda erkek bir kar leoparı çiftleşme mevsiminde kükrüyor" ifadelerini kullandı.

Kar leoparlarının aşk şarkısı-İZLE

​Öte yandan Mart 2014’te çekilen ancak daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan video 2016 yılında da ödül aldı. Sibirya ve Orta Asya’ya özgü bir tür olan kar leoparlarının doğadaki sayısının 3 bin 920 kadar olduğu düşünülüyor.