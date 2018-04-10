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Kar motoruyla ayıyı korkuttular

Kar motoruyla gezintiye çıkan gençler, ayıyı korkutarak eğlendi. Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 20:28..
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İnsanlar, kendi eğlenceleri için hayvanların doğal yaşamlarındaki huzurlarını bozmaya devam ediyor.

KAR MOTORUNU AYININ ÜZERİNE SÜRDÜLER

Sosyal medyada paylaşılan videoda kar motoruyla dağda gezen gençler, karşılarına ayı çıkınca gezintiyi unutup ayıyı korkutmaya çalıştılar.

Gençler, bir süre ayıyı dağdan aşağıya kadar kovaladı. İyice sinirlenen ayı, ani bir manevrayla üzerlerine atlayınca, gençler ne yapacağını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Kar motoruyla ayıyı kovalayan çılgın adamlar VİDEO

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