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Kar tatili edilen iller

Ülke genelinde başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

Ajanslar | 08.01.2017 - 14:04
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asd

Meteroroloji'den yapılan son uyarıya göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 6-12 derece azalacak.

BURSA

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbullular dün cuma akşamı başlayan ve bugün etkisin yitiren yoğun kar yağışının ardından gözler ilk işi günü olan Pazartesi'ye çevrildi. 9 Ocak Pazartesi için kar tatili bekleyen öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'e sosyal medyadan mesaj yağdırıyor. Fakat Vali'den heniz bir açıklama gelmedi.

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