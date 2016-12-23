Kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.



Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar tatil edildi.



Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar tatil edildi.

AKSARAY

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime 23 Aralık Cuma ara verildiğini belirtti.

ISPARTA

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

ANKARA

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

AFYON

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi.

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.