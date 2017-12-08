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Kar tatili ilan edilen iller

Yurt genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün eğitime ara verildi.

AA | 08.12.2017 - 08:52..
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Artvin’de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime ara verildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken şehir merkezinde ise 20 santimetreyi buldu.

Artvin’de akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin'de gece boyu kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüten Belediye ekipleri ana yolları ve ara arterleri açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime 8 Aralık Cuma günü tam gün ara verilirken, Artvin merkez ve Borçka ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.  Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Ardahan ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Bilmez, "Ardahan kent merkezi ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda 8 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz." dedi.

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