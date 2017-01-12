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Kar tatili nedeniyle aksayan dersler telafi edilecek

Kar nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından sevinen öğrencilere kötü haber: Telafi dersleri yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

YAPILAMAYAN DERSLERİN TELAFİSİ İÇİN..

“Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİMİ

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...”

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